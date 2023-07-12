В Светлогорске привлекли к ответственности водителя за езду по пешеходной дорожке (видео)

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В Светлогорске сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя-нарушителя за езду по пешеходной дорожке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как возле озера Тихого в Светлогорске автомобилист на «Хонде» движется по зоне, предназначенной для пешеходов. Полицейские установили, что правонарушение совершил 37-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что доставлял заказчику оборудование, необходимое для подготовки к концерту на территории возле озера.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам». Штраф за данное правонарушение составляет 2 тысячи рублей.


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