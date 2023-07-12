Телевизор, два велосипеда: за серию краж задержан 18-летний калининградец

Телевизор, два велосипеда: за серию краж задержан 18-летний калининградец
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже двух велосипедов и телевизора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейскими установлено, что 18-летний калининградец, находясь в гостях у знакомого, дождался, пока тот выйдет в магазин за продуктами, и тут же ушел из его квартиры, прихватив телевизор за 10 тысяч рублей. Похищенное молодой человек продал прохожему.

После этого злоумышленник украл два велосипеда, повредив тросовые замки: из подъезда дома по ул. Суздальской и из подъезда дома по ул. 9 Апреля. Хозяйкам велосипедов был нанесен ущерб в размере 11 и 34 тысяч рублей. Установлено, что похищенное имущество подозреваемый продал неустановленным лицам, а денежные средства потратил.

В отношении задержанного следователем ОМВД возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных противоправных деяний на территории города.

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