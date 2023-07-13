Власти Балтийска назвали источник сильного запаха, на который пожаловались горожане

Власти Балтийска назвали источник сильного запаха, на который пожаловались горожане
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители Балтийска пожаловались на неприятный запах. По словам горожан, запах настолько сильный, что невозможно открыть окна для проветривания. В пресс-службе администрации муниципалитета отреагировали на жалобу и пояснили, что источником зловония стали старые газгольдеры.

«Не переживайте, ведём демонтаж устаревших газгольдеров, — рассказали в пресс-службе. — Поэтому в городе может ощущаться запах газа, который не представляет опасности, не приносит вред здоровью и не взрывоопасен».

Отметим, что соответствующее предупреждение накануне опубликовал комитет городского хозяйства города Балтийска. Работы были намечены на четверг, 12 июля. Их должны были проводить между домом № 83 на проспекте Ленина и улицей Егорова.

Отметим, что подобные жалобы от жителей поступали в марте этого года. Тогда источником запаха также стали устаревшие газгольдеры.

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