Власти Балтийска назвали источник сильного запаха, на который пожаловались горожане

Жители Балтийска пожаловались на неприятный запах. По словам горожан, запах настолько сильный, что невозможно открыть окна для проветривания. В пресс-службе администрации муниципалитета отреагировали на жалобу и пояснили, что источником зловония стали старые газгольдеры.



«Не переживайте, ведём демонтаж устаревших газгольдеров, — рассказали в пресс-службе. — Поэтому в городе может ощущаться запах газа, который не представляет опасности, не приносит вред здоровью и не взрывоопасен».

Отметим, что соответствующее предупреждение накануне опубликовал комитет городского хозяйства города Балтийска. Работы были намечены на четверг, 12 июля. Их должны были проводить между домом № 83 на проспекте Ленина и улицей Егорова.