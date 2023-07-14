На городских пляжах в Калининграде с начала сезона спасли 12 человек

В Калининграде к середине купального сезона на городских пляжах спасли 12 человек, сообщает администрация города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.



«Больше всего работы у матросов-спасателей оказалось на пляже озера Пелавского — девять человек (среди них четыре ребенка), двух человек спасли на Голубых озерах и одного — на карьере у СНТ „Мечта“», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также зафиксирован один случай гибели на воде — в Преголе в районе ул. Транспортной утонула 40-летняя женщина.

«Поэтому мы призываем горожан отдыхать только на оборудованных пляжах», — добавили в администрации.