На городских пляжах в Калининграде с начала сезона спасли 12 человек

На городских пляжах в Калининграде с начала сезона спасли 12 человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде к середине купального сезона на городских пляжах спасли 12 человек, сообщает администрация города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

«Больше всего работы у матросов-спасателей оказалось на пляже озера Пелавского — девять человек (среди них четыре ребенка), двух человек спасли на Голубых озерах и одного — на карьере у СНТ „Мечта“», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также зафиксирован один случай гибели на воде — в Преголе в районе ул. Транспортной утонула 40-летняя женщина.

«Поэтому мы призываем горожан отдыхать только на оборудованных пляжах», — добавили в администрации.

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