Под Балтийском утонул в море 45-летний турист из Германии

В Балтийском округе в пятницу, 14 июля, утонул в море 45-летний отдыхающий из Германии. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.



По данным правоохранителей, мужчина купался вместе с 10-летним сыном рядом с необорудованным пляжем у арт-деревни Витланд. Ребенка спасли отдыхающие.

«У погибшего мужчины было двойное гражданство — России и Германии. Он является уроженцем Новокузнецка, приехал из Германии на отдых», — отметила Гацко.

На теле погибшего не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. «Назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося», — добавили в региональном СКР.