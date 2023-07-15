Очевидцы: в Янтарном во время Дня города загорелись провода ЛЭП (фото)

Во время празднования Дня города в Янтарном загорелись провода ЛЭП, сообщают очевидцы.

По их словам, ЧП произошло напротив кафе «Янтарная легенда» на ул. Советской, и на месте работали экстренные службы.

В пресс-службе регионального управления МЧС оперативный комментарий «Новому Калининграду» предоставить не смогли.

День города в Янтарном отмечается 15 июля. В программе праздника была заявлена концертная программа, ярмарки и мастер-классы для детей и взрослых. В этот же день на территории Янтарного комбината состоялся запуск нового динопарка. Вход туда по случаю открытия был бесплатным.