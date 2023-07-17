ЧП на Крымском мосту: частично обрушен один пролет переправы

Продолжение: НАК: Крымский мост поврежден в результате атаки беспилотников
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На Крымском мосту снова произошло ЧП, в результате которого частично обрушен пролет в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Первым об аварии в половине четвертого ночи, 17 июля, сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Вскоре стало известно, что на месте обрушения пролета погибла семейная пара из Белгородской области, о чем в своем канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области, — уточнил Гладков, — в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое — её родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь».

Отметим, что в половине шестого утра информацию о повреждении дорожного полотна подтвердил Минтранс России.

«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, — сообщает официальный телеграм-канал министерства. — Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается».

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