Начальник «миграционного» отдела полиции из Багратионовска получил реальный срок за взятки

Начальник «миграционного» отдела полиции из Багратионовска получил реальный срок за взятки
Фото предоставлено пресс-службой следственного управления СК по Калининградской области
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В Багратионовске осужден подполковник полиции за взятки общей суммой 43 тыс. рублей, связанные с регистрацией мигрантов. Об этом сообщают пресс-службы областной прокуратуры и областного суда.

Подсудимый получил от директора фирм-застройщиков взятки за фиктивную регистрацию иностранцев по месту пребывания. Также он обещал помочь за 70 тыс. рублей в получении квоты на временное проживание. При этом таких полномочий он не имел, но деньги получил и потратил.

В отношении подполковника полиции было возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд с учетом позиции прокурора назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на 2 года он лишен права занимать определенные должности на госслужбе.

В пресс-службе областного суда уточнили, что преступления совершались в 2018 году, всего на тот момент 40-летний подполковник полиции фиктивно поставил на учет по месту пребывания восемь иностранцев и одного фиктивно зарегистрировал по месту жительства.

Вину мужчина не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Офицер полиции был задержан в июне прошлого года сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД. Тогда сообщалось, что речь о взятках на сумму 63 тыс. рублей.

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