В Калининграде рано утром порыв шквалистого ветра повалил дерево

В Калининграде рано утром порыв шквалистого ветра повалил дерево
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Рано утром во вторник в Калининградской области наблюдались порывы шквалистого ветра. Об этом сообщают эксперты группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсетях.

Причиной стали грозовые облака, которые прошли через регион в районе 4-6 часов утра. Они сопровождались усилением ветра, наиболее интенсивными грозы оказались в западной и северной части региона. В Балтийске был зафиксирован порыв в 17 м/с, в Пионерском — 18 м/с.

Порывы ветра были зафиксированы и в Калининграде. По данным пресс-службы горадминистрации, в результате повалено дерево на проспекте Калинина, уточняется информация о крупной ветке, рухнувшей на Московском проспекте.

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