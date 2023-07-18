В Калининграде рано утром порыв шквалистого ветра повалил дерево

Рано утром во вторник в Калининградской области наблюдались порывы шквалистого ветра. Об этом сообщают эксперты группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсетях.



Причиной стали грозовые облака, которые прошли через регион в районе 4-6 часов утра. Они сопровождались усилением ветра, наиболее интенсивными грозы оказались в западной и северной части региона. В Балтийске был зафиксирован порыв в 17 м/с, в Пионерском — 18 м/с.

Порывы ветра были зафиксированы и в Калининграде. По данным пресс-службы горадминистрации, в результате повалено дерево на проспекте Калинина, уточняется информация о крупной ветке, рухнувшей на Московском проспекте.