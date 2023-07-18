В Калининграде задержан наркоторговец с 1 кг кокаина в рюкзаке (видео)

В Калининграде задержан наркоторговец с 1 кг кокаина в рюкзаке (видео)
Скриншот оперативной съемки
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Полиция задержала в Калининграде 43-летнего мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Сбыт велся через интернет. У задержанного обнаружена крупная партия наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России в соцсетях.

В рюкзаке мужчины полицейские нашли 1 кг кокаина, позже в его квартире было обнаружено 6 кг гашиша. Как выяснили оперативники, продажа наркотиков велась на трех площадках в теневом сегменте интернета.

В сеть сбыта, организованную в Калининградской и Тульской областях, были вовлечены еще двое мужчин, оба задержаны. Это 21-летний житель Калининграда, который отвечал за организацию тайников в Зеленоградске, Светлогорске и Балтийске, и 29-летний уроженец Забайкальского края. Последнего доставили в Калининград из Тулы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Все трое мужчин по решению Центрального районного суда Калининграда на время следствия заключены под стражу.

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