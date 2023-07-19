Под Калининградом «Ниссан» не уступил дорогу, в ДТП пострадали трое детей

Под Калининградом «Ниссан» не уступил дорогу, в ДТП пострадали трое детей
Фото пресс-службы региональной ГИБДД
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Накануне на «старой» зеленоградской трассе произошло ДТП, в котором пострадали трое малолетних детей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Столкновение случилось в 17 часов на 11 км автодороги «Калининград-Зеленоградск» (территориально это Гурьевский городской округ). 68-летняя водитель «Ниссана» ехала со стороны областного центра и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступила дорогу. В это время наперерез двигалась «Ауди» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» с телесными повреждениями была госпитализирована. Травмы получили также 5-летний, 6-летний и 8-летний пассажиры «Ниссана» и 37-летняя пассажирка «Ауди». После осмотра в Детской областной больнице детей отпустили домой.

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