В Балтийске из-за пожара на улице Ленина эвакуировали посетителей кофейни и птичку (фото)

В Балтийске из-за пожара на улице Ленина эвакуировали посетителей кофейни и птичку (фото)
Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Балтийске в воскресенье, 23 июля, произошел пожар в трехэтажном жилом доме на улице Ленина, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей и персонал кофейни с первого этажа здания.

«Пожар начался в одной из квартир трехэтажного дома на улице Ленина, — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. — Хозяев не было дома, и пожарных вызвали соседи. Огнеборцы оперативно прибыли на место и победили огонь».


В ведомстве уточнили, что вместе с посетителями и сотрудниками кофейни пришлось эвакуировать птицу амадину вместе с клеткой.

«В обязанности птички входит развлечение гостей, пока варится их кофе, — добавили в пресс-службе. — Обычно пернатые очень чувствительны к любым отравляющим веществам в атмосфере. Но на этот раз эвакуация состоялась вовремя и пожарные сработали четко. Никто из людей и птиц не пострадал!»

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