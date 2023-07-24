Налет на Москву: два беспилотника ударили по нежилым домам

Утром в понедельник, 24 июля, на Москву был совершен налет беспилотников. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, атака произошла около четырех часов утра.



«Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, — пояснил Собянин. — Все оперативные службы работают на месте».

В Минобороны РФ заявили, что «была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку». В военном ведомстве также указали на два БПЛА.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — уточнили в ведомстве. — В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет».