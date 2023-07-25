Из «Мега-Центра» эвакуировали людей из-за сообщения о минировании (фото) (видео)

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Из «Мега-Центра» эвакуировали людей из-за сообщения о минировании (фото) (видео)

Из торгового центра «Мега» на ул. Озерова эвакуировали сотрудников и посетителей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

По его словам, в здании включили оповещение с призывом всем выйти на улицу, соблюдая спокойствие.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, эвакуация людей была организована в связи с поступившим сообщением о минировании ТЦ. В настоящее время спецслужбы проверяют здание.

В МЧС добавили, что на прошлой неделе было получено несколько сообщений о минировании ТРЦ в центре Калининграда. Во всех случаях информация оказалась ложной.


Фото и видео предоставлены очевидцем

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