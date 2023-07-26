На калининградку, новорожденного ребенка которой нашли мертвым на улице, завели уголовное дело

На калининградку, новорожденного ребенка которой нашли мертвым на улице, завели уголовное дело
Место происшествия. Фото: областная прокуратура
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Калининграде в отношении 20-летней местной жительницы, новорожденного ребенка которой нашли мертвым на улице города, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Утром во вторник, 24 июля, в Калининграде на улице Киевской было найдено тело новорожденного мальчика. Личность роженицы была оперативно установлена следователями и оперативниками уголовного розыска УМВД. «Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть младенца наступила в результате травм, образование которых не исключено при родоразрешении», — говорится в релизе.

По версии следствия, в ночь на 24 июля подозреваемая, будучи на 8-м месяце беременности, находилась в гостях. «После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. За медицинской помощью она не обратилась, родила самостоятельно и, решив, что младенец родился мёртвым, мер по оказанию ему квалифицированной медицинской помощи также не предприняла», — уточняют в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая допрошена, выполняются иные следственные действия с её участием для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Калининградку подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter