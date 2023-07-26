На калининградку, новорожденного ребенка которой нашли мертвым на улице, завели уголовное дело

В Калининграде в отношении 20-летней местной жительницы, новорожденного ребенка которой нашли мертвым на улице города, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Утром во вторник, 24 июля, в Калининграде на улице Киевской было найдено тело новорожденного мальчика. Личность роженицы была оперативно установлена следователями и оперативниками уголовного розыска УМВД. «Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть младенца наступила в результате травм, образование которых не исключено при родоразрешении», — говорится в релизе.



По версии следствия, в ночь на 24 июля подозреваемая, будучи на 8-м месяце беременности, находилась в гостях. «После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. За медицинской помощью она не обратилась, родила самостоятельно и, решив, что младенец родился мёртвым, мер по оказанию ему квалифицированной медицинской помощи также не предприняла», — уточняют в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая допрошена, выполняются иные следственные действия с её участием для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Калининградку подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.





