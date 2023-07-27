Ущерб из-за засухи в Калининградской области составил сотни миллионов рублей

По причине засухи в Калининградской области погибло около 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных растений. Материальный ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями, составил 322 млн руб. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.



По словам Алиханова, областные власти подготовили письмо в Минсельхоз РФ с просьбой о финансовой поддержке пострадавших хозяйств. Как поясняет профильное ведомство региона на своем сайте, размеры выплат будут назначаться в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае по результатам экспертной оценки.

Как отмечают в областном минсельхозе, часть поврежденных засухой растений было решено пустить на корм сельскохозяйственным животным и на заготовку зерна.

10 июня в области был введен режим ЧС из-за засухи, его официально прекратили 27 июля.