Беспилотники атаковали небоскребы «Москва-сити»

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москва вновь подверглась нападению беспилотников. На этот раз объектом атаки стал комплекс «Москва-сити», сообщает «Коммерсант».

Два БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы упали в «Москва-Сити» и повредили два здания — башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств (в том числе Минцифры, Минэкономики, Минпромторг), и «Око-2». Мэр Москвы в своем телеграмм-канале назвал повреждения незначительными. По официальным данным, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщил, что травмы получил охранник.

Как уточняет ТАСС, в 50-этажном здании «IQ-квартал» было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах, в башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Из зданий комплекса «Москва-Сити» эвакуировали людей.

В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.

Это четвертая атака беспилотников на Москву за июль.