Беспилотники атаковали небоскребы «Москва-сити»

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москва вновь подверглась нападению беспилотников. На этот раз объектом атаки стал комплекс «Москва-сити», сообщает «Коммерсант».

Два БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы упали в «Москва-Сити» и повредили два здания — башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств (в том числе Минцифры, Минэкономики, Минпромторг), и «Око-2». Мэр Москвы в своем телеграмм-канале назвал повреждения незначительными. По официальным данным, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщил, что травмы получил охранник.

Как уточняет ТАСС, в 50-этажном здании «IQ-квартал» было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах, в башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Из зданий комплекса «Москва-Сити» эвакуировали людей.

В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.

Это четвертая атака беспилотников на Москву за июль.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter