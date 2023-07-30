В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек

В республике Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Госпитализированы 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает в воскресенье, 30 июля, РБК.



Ураган обрушился на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Марий Эл, 29 июля. В результате, по данным МЧС, в регионе погибли девять человек, более 70 пострадали.

Большинство погибших пришлось на Марий Эл, где завалило деревьями лагерь туристов в районе озер Таир и Яльчик. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы.

По данным «Коммерсанта», из-за непогоды пострадали Татарстан, Чувашия, а также Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Во всех регионах прошли ливни и грозы с порывами шквалистого ветра до 27 м/с. Без света оказались 99,5 тыс. жителей.