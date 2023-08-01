Начальник пункта полиции в Янтарном задержан за получение крупной взятки от ныряльщика (видео)

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В отношении начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере через посредника (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, утром 26 июля в поселке Янтарный полицейский через посредника получил от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря в акватории Балтийского моря, взятку в размере 2 тыс. долларов США. Взамен, как полагает следствие, фигурант обещал ловцу янтаря непривлечение его к административной ответственности и общее покровительство. 

«После получения взятки подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в релизе.

В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.


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