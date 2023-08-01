Задержанным за взятку в Янтарном полицейским оказался победитель конкурса «Народный участковый»

Задержанный за взятку в Янтарном округе полицейский — дважды победитель всероссийского конкурса «Народный участковый» Виталий Тохтамыш. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили два источника в силовых структурах региона.



На момент участия в ведомственном конкурсе в 2016 году Виталий Тохтамыш, который год назад уже становился «народным участковым» на региональном уровне, носил звание старшего лейтенанта и служил в отделе полиции № 2 по Калининграду. После получения статуса «народный участковый», о Тохтамыше вышло много публикаций в СМИ, его приглашали в качестве эксперта на телепередачи. За победу в конкурсе полицейский получил автомобиль УАЗ «Патриот».

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения обязанностей, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД.

Сегодня стало известно, что в отношении начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, утром 26 июля в поселке Янтарный полицейский через посредника получил от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря в Балтийском море, взятку в размере 2 тыс. долларов США. Решение о возбуждении дела принято на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ и службой собственной безопасности областного УМВД.



Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Виталия Тохтамыша водворили в следственный изолятор до 30 сентября 2023 года.

Это уже не первый полицейский-медиагерой в Калининградской области, которого впоследствии уличают в совершении уголовного преступления. Так, майор полиции Эдуард Калтырин стал известен в регионе после того, как в сентябре 2018 года спас человека из тонущей машины. В феврале ему вручили премию «Медиагерой-2019». А через пару месяцев он получил из рук главы МВД России Владимира Колокольцева государственную награду. В мае 2019-го стало известно, что Калтырина задержали по подозрению в пытках задержанного. По версии следствия, он применил электрошокер к задержанному после конфликта в баре мужчине. По этому делу его приговорили к трем годам в колонии общего режима.