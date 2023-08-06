Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП
Дада Дэнс. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Певицу Ладу Дэнс госпитализировали с черепно-мозговой травмой, полученной в результате ДТП. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По предварительной информации, вечером в субботу, 5 августа, певица возвращалась на такси домой после выступления по трассе М-2 «Крым» в Московской области. На 52-м километре машина, в которой находилась Лада Дэнс, столкнулась с двумя автомобилями.

С места аварии певицу эвакуировали на вертолете МЧС. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Концертный директор Дэнс Сергей Пудовкин подтвердил «Газете.Ru», что она попала в ДТП и получила серьезные травмы. Он уточнил, что исполнительница была доставлена в Институт микрохирургии мозга.

Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) сейчас 56 лет, у нее двое детей. Сама она — уроженка Калининградской области. На сайте калининградской школы № 44 певица значится в списке знаменитых учеников. Летом 2016 года Лада Дэнс выступала на гала-концерте в честь Дня города в Калининграде.

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