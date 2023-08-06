Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

Певицу Ладу Дэнс госпитализировали с черепно-мозговой травмой, полученной в результате ДТП. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По предварительной информации, вечером в субботу, 5 августа, певица возвращалась на такси домой после выступления по трассе М-2 «Крым» в Московской области. На 52-м километре машина, в которой находилась Лада Дэнс, столкнулась с двумя автомобилями.
С места аварии певицу эвакуировали на вертолете МЧС. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.
«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Концертный директор Дэнс Сергей Пудовкин подтвердил «Газете.Ru», что она попала в ДТП и получила серьезные травмы. Он уточнил, что исполнительница была доставлена в Институт микрохирургии мозга.Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) сейчас 56 лет, у нее двое детей. Сама она — уроженка Калининградской области. На сайте калининградской школы № 44 певица значится в списке знаменитых учеников. Летом 2016 года Лада Дэнс выступала на гала-концерте в честь Дня города в Калининграде.