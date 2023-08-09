Взрыв в Сергиевом Посаде: объявлена «тотальная эвакуация» Загорского оптико-механического завода (дополнено)

Продолжение: Воробьев — о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде: 31 пострадавший, эвакуирован детсад (фото)
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В Сергиевом Посаде в среду, 9 августа, произошел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экстренные службы.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов, — сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа. — На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла. Просьба сохранять спокойствие».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале, что выехал на место происшествия и будет там «в ближайшее время».

«Коммерсант» со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в результате взрыва пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы.

«По предварительным данным, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не из-за атаки беспилотника», — уточняют журналисты со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, ЧП произошло на складе с пиротехникой, в результате чего было полностью разрушено помещение площадью 100 квадратных метров. Причиной происшествия называют «нарушение техники безопасности».

«Точная причина будет установлена по результатам взрывотехнической экспертизы», — добавляет «Коммерсант».

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