Воробьев — о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде: 31 пострадавший, эвакуирован детсад (фото)

Воробьев — о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде: 31 пострадавший, эвакуирован детсад (фото)
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева
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Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 31 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов, — пояснил Воробьев. — Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40×40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь».

Воробьев подтвердил, что людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали. Кроме того, был эвакуирован ближайший детский сад.

«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс „Луч“ — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — добавил глава региона.

В администрации Сергиево-Посадского городского округа добавили, что открытого горения на данный момент не наблюдается.

«Пожарные и спасатели ведут разбор завалов, — пояснили в администрации. — Предварительно, под завалами могут находиться люди».

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