Водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Романово, получил серьезный срок

Вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП в пос. Романово. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 19 февраля 2022 года около 2 часов ночи 27-летний водитель двигался на автомобиле «БМВ» с пассажирами со стороны пос. Романово в направлении Пионерского. Автомобилист неправильно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения, после чего съехал в кювет. В результате аварии двоим пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, третий скончался на месте до приезда скорой помощи. Сам водитель с места ДТП скрылся.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, в содеянном раскаялся. Утверждал, что обстоятельства ДТП не помнит, так как сильно ударился головой. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Приговором Зеленоградского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 год 11 месяцев. Кроме того, суд взыскал с виновника ДТП в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также по 400 000 рублей в пользу каждого пострадавшего. Приговор не вступил в законную силу.