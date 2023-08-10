В МЧС уточнили данные о пострадавших от взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в четверг утром «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Двенадцать человек еще не найдены в ходе разбора завалов, информация уточняется», — уточнил представитель ведомства.

В свою очередь, региональный Минздрав сообщил, что в врачам обратился 71 пострадавший, 14 человек остаются в подмосковных больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека были переведены на лечение в федеральные клиники. Накануне в реанимации от ран, полученных в результате взрыва, скончалась сотрудница завода.

В подмосковном главке СКР заявили, что по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде задержан технический директор компании «Пиро-Росс», которой принадлежал склад. В компании прошли обыски и были изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи также допросили некоторых руководителей фирмы. По делу назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, которые должны установить причины возгорания, и 60 судебно-медицинских экспертиз.

Отметим, что в пресс-службе Загорского оптико-механического завода 9 августа уточняли, что взорвавшийся склад пиротехники находился не на территории предприятия, а рядом с ней, и принадлежит частной компании.