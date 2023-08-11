За день в Янтарном утонули двое мужчин

В Янтарном за один день утонули два человека. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, происшествия случились днем в пятницу, 11 августа.



Во второй половине дня в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 43-летнего жителя поселка Первомайское Багратионовского округа. «Мужчина в снаряжении для дайвинга осуществлял погружение в акватории Балтийского моря в черте поселка Янтарный вместе с другом. Когда друг поднялся на поверхность, то увидел, что его приятель не всплыл. Он же вскоре обнаружил дайвера в толще воды и извлек на берег уже без признаков жизни», — уточнили в СУ СКР.

Второй несчастный случай произошел на озере Синявинском. 38-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у друзей утонул в месте, запрещенном для купания.

В обоих случаях проводятся доследственные проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.