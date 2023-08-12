В Польше заявили о попытке прорыва границы нелегалами с территории Белоруссии

В Польше пограничники с помощью водометов предотвратили прорыв группы нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничной стражи Польши.

«Участок границы, охраняемый пограничным постом в Дубиче-Церкевне, пыталась пересечь большая группа агрессивно настроенных иностранцев, включающая 40 человек. У одного из них был нож, они бросали камни. На место происшествия направили автомобиль Tajfun с водометами. Пересечение границы этой группой было сорвано», — уточняется в сообщении.

По данным погранстражи Польши, за сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 105 человек, граждан Конго и Эритреи.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Польша намерена разместить у границ Белоруссии около 10 тысяч военных вместо ранее запланированных трех тысяч.