Польша хочет разместить у границ Белоруссии в 3 раза больше военных, чем планировала 2 дня назад

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Польша намерена разместить у границ Белоруссии около 10 тысяч военных вместо ранее запланированных трех тысяч. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра национальной обороны страны Мариуша Блащака.

«На границе (с Белоруссией — ИФ) будет около 10 тыс. солдат. Планируем, что 4 тыс. из них будут непосредственно поддерживать погранохрану, а 6 тыс. будут обеспечивать охрану в регионе», — сказал он в эфире Польского радио в четверг.

Напомним, 8 августа стало известно, что Польша направляет дополнительную тысячу солдат на патрулирование участка границы с Белоруссией, где ранее несли службу порядка 2 тысяч военных.

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