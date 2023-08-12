Источник: под Черняховском потерпел крушение самолет

В Калининградской области потерпел крушение самолет. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в субботу, 12 августа, в Черняховском округе.

По словам собеседника, самолет упал в поле, на место ЧП выехали сотрудники МЧС и другие оперативные службы. «От самолета осталась груда металла», — рассказал очевидец. Официальной информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Корреспондент «Нового Калининграда» обратился в пресс-службу Балтфлота за комментарием. В то же время информацию о падении самолета подтвердили областные власти. «По ситуации с упавшим самолетом прошу дождаться комментариев Балтфлота», — заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.