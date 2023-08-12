Власти Крыма сообщили о пресечении попытки атаковать Крымский мост

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. Крымский мост не поврежден. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь советник главы республики Олег Крючков уточнил, что при атаке спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу.

Также он отметил, что движение по Крымскому мосту, которое было остановлено в 12.36, возобновится в ближайшее время.

Позже российские военные заявили, что Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. В Минобороны РФ уточнили, что российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".