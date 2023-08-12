Минобороны заявило о второй попытке Киева атаковать Крымский мост в субботу

Днем в субботу, 12 августа, сбита еще одна украинская ракета С-200, которая летела на Крымский мост. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — уточняется в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, около 15:00 мск Киев вновь попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Напомним, первая атака на Крымский мост была предпринята несколькими часами ранее. Зенитная управляемая ракета С-200, переделанная в ударный вариант, была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.