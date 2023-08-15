Количество жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30

Количество погибших на месте взрыва и пожара в Махачкале увеличилось до 30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Еще 75 человек пострадали.



О взрыве на АЗС на окраине Махачкалы стало известно вечером в понедельник, 14 августа. По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей в ходе работ по техническому обслуживанию транспортных средств произошло возгорание, после чего последовал взрыв. Затем пожар перекинулся на соседнюю АЗС.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».