Количество жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30

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Количество погибших на месте взрыва и пожара в Махачкале увеличилось до 30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Еще 75 человек пострадали.

О взрыве на АЗС на окраине Махачкалы стало известно вечером в понедельник, 14 августа. По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей в ходе работ по техническому обслуживанию транспортных средств произошло возгорание, после чего последовал взрыв. Затем пожар перекинулся на соседнюю АЗС.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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