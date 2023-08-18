Главу стройфирмы подозревают в незаконном привлечении средств дольщиков под Зеленоградском

Генеральный директор строительной компании подозревается в незаконном привлечении денежных средств граждан при долевом строительстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В отношении 51-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

По версии следствия, возглавляемая подозреваемым фирма занималась строительством жилищного комплекса на территории Зеленоградского района. «В нарушение действующего законодательства подозреваемый незаконно привлек для обеспечения строительства денежные средства 9 граждан, заключив с ними договоры купли-продажи будущей вещи и договоры бронирования, минуя процедуру заключения договоров долевого строительства и последующего зачисления привлеченных денежных средств на эскроу-счета, как того требует законодательство в целях соблюдения прав участников долевого строительства. По данным следствия, общая сумма незаконно привлеченных подозреваемым денежных средств составила не менее 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в СК.

По месту жительства подозреваемого и офисе возглавляемой им фирмы проведены обыски, допрашиваются свидетели. Оперативное сопровождение следствия осуществляет региональная полиция.