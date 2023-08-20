В Бурятии прорвало дамбу. Вода размыла участок БАМа, движение поездов остановлено

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В Бурятии ввели ввели режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием железнодорожных путей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Провел комиссию по ситуации в Северо-Байкальском районе. В Бурятии введен режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа», — написал Цыденов.

«Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке», — сообщил также глава республики.

Режим ЧС регионального характера действует с 12:00 (07:00 мск) 20 августа на территории Северо-Байкальского района.

Как сообщает ТАСС, накануне утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии из-за обильных осадков разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто, задерживаются поезда. На ВСЖД был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб.

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