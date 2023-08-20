Роскосмос: российская станция «Луна-25» врезалась в поверхность Луны

Накануне прервалась связь с автоматической станцией «Луна-25». По предварительным данным, она врезалась в поверхность Луны, сообщает Роскосмос в воскресенье, 20 августа.



По его информации, в субботу станция должна была получить «импульс» для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с «Луной-25» прервалась.

«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску „Луны-25“ и вхождению с ней в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в агентстве.

Выяснением причин потери «Луны-25» займется специальная межведомственная комиссия.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена к спутнику Земли 11 августа, это событие преподносилось как возвращение России к масштабным космическим исследования.