Беспилотник попал в строящееся здание в «Москва-Сити»

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Беспилотник попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити» в ночь на 23 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Позднее Минобороны заявило о трех беспилотниках, которые участвовали в атаке на Москву. «Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

По данным РИА «Новости», обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в Химках, пострадавших нет.


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