Во дворе жилого дома в Балтийске обнаружили бомбу весом в центнер, людей эвакуируют

Во дворе жилого дома в Балтийске обнаружили бомбу весом в центнер, людей эвакуируют
Фото из ТГ-канала Балтийского городского округа
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В Балтийске эвакуируют жителей нескольких домов из-за авиабомбы, найденной при проведении строительных работ. Об этом сообщает телеграм-канал муниципалитета.

«На улице Гоголя, 16, во дворе многоквартирного дома строители обнаружили снаряд ФАС мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция и военные незамедлительно оцепили территорию. Вместе с Невскими спасателями к обеду вывезем и утилизируем опасный объект на одном из полигонов Балтийского Флота. На время проведения работ эвакуируем жильцов ближайших домов и прекратим функционирование школы № 4 им. В.Н. Носова», — отмечается в сообщении.

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