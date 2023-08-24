Во дворе жилого дома в Балтийске обнаружили бомбу весом в центнер, людей эвакуируют

В Балтийске эвакуируют жителей нескольких домов из-за авиабомбы, найденной при проведении строительных работ. Об этом сообщает телеграм-канал муниципалитета.

«На улице Гоголя, 16, во дворе многоквартирного дома строители обнаружили снаряд ФАС мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция и военные незамедлительно оцепили территорию. Вместе с Невскими спасателями к обеду вывезем и утилизируем опасный объект на одном из полигонов Балтийского Флота. На время проведения работ эвакуируем жильцов ближайших домов и прекратим функционирование школы № 4 им. В.Н. Носова», — отмечается в сообщении.