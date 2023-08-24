Отключали свет и газ: из центра Балтийска вывезли бомбу, обнаруженную во дворе дома

Бомбу, обнаруженную в центре Балтийска, вывезли из города. Об этом сообщает официальный телеграм-канал муниципалитета.

«На время проведения работ по разминированию, отключали газо и электроснабжение ближайших пяти многоквартирных домов и нескольких частных. Жителей эвакуировали. В целях безопасности населения также преостановили функционирование школы № 4 им. В.Н. Носова. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали опасную находку и вывезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота. Сейчас функционирование зданий восстановлено. Местные жители вернулись в свои дома», — уточняется в сообщении.

Напомним, 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли строители при проведении земляных работ во дворе жилого дома на ул. Гоголя, 16.