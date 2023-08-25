Житель Багратионовска осужден за сексуальное насилие над внучкой своей жены

В Багратионовском округе местный житель осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки — внучки его жены. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд установил, что в период с 2019 по 2021 год 48-летний подсудимый, находясь по месту своего жительства, совершал в отношении малолетней потерпевшей, 2013-го года рождения, действия сексуального характера.

«В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, признав только часть вмененных действий», — отмечается в релизе.

Багратионовский районный суд квалифицировал действия мужчины по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.