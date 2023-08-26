На Преголе яхта оборвала высоковольтную линию. Часть Центрального района осталась без света

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В Калининграде в ночь с пятницы на субботу оказались оборваны две высоковольтные линии. Они задеты мачтой яхты. Часть Центрального района осталась без света, сообщает пресс-служба областного правительства.

«„Россети Янтарь“ восстанавливают электроснабжение в Калининграде после повреждения двух воздушных линий 110 кВ мачтой яхты на реке Преголя. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам. Часть потребителей оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения», — рассказали в пресс-службе. Электроснабжение обещают восстановить «в ближайшее время». Для потребителей работает круглосуточная бесплатная горячая линия 8-800-220-0-220.

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