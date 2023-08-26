В результате обстрела поселка в Белгородской области пострадали шесть человек

В результате обстрела со стороны Украины поселка Уразово Валуйского городского округа осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Уточнена информация по утреннему обстрелу поселка Уразово. В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — уточнил глава региона, отметив, что еще четырем пострадавшим госпитализация не требуется.

«По повреждениям. На этот час выявлены повреждения в 16 домовладениях, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций, остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Повреждены два предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи», — также сообщил Гладков, добавив, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.