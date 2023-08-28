В «Храброво» задерживается 3 рейса из «Домодедово», где ночью вводили ограничения для полетов

Из-за ограничений в московских аэропортах 10 самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы. В итоге сейчас в «Храброво» задерживаются 3 рейса из «Домодедово», свидетельствует его онлайн-табло.



Задерживаются рейсы «Уральских авиалиний» прибытием в 9:45, 10:40 и 13:10. Соответственно, отложился вылет этой же авиакомпании из «Храброво» — речь о рейсе U6 628 отправлением в 14:00 — пока вылет откладывается на 55 минут.

Полеты ограничивались в «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском», сейчас, по информации Росавиации, аэропорты работают в штатном режиме.

Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, «ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат, летевший по направлению к Москве». Пострадавших и разрушений нет.