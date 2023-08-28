В Багратионовском районе ребенок получил травмы, упав с третьего этажа «заброшки»

В Багратионовском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства травмирования ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, днем в воскресенье, 27 августа, пятеро ребят в возрасте от 10 до 13 лет играли в заброшенном здании одного из поселков Багратионовского района. Находясь на высоте 3 этажа, 12-летний мальчик встал на балку, которая под ним сломалась. Ребенок упал на землю, получив телесные повреждения. Проходивший мимо мужчина вызвал скорую помощь, мальчика госпитализировали.

Следователем произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.