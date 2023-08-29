В воде стадион, банк и дороги: в Калининграде из-за ночного дождя подтопило 12 улиц (фото)

В воде стадион, банк и дороги: в Калининграде из-за ночного дождя подтопило 12 улиц (фото)
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В Калининграде из-за ночного дождя подтопило двенадцать улиц. Об этом сообщается в сводке происшествий, предоставленной «Новому Калининграду» пресс-службой мэрии города. 

В частности, на улице Ялтинской подтопило участок проезжей части в районе дома № 24А, а также дом № 24. На Московском проспекте вода снова разлилась на стадионе «Красная звезда» (однако спортивный объект не был так сильно затоплен как днем ранее). Подтоплениям подверглись два дома на проспекте Мира (№ 28 и № 44). 

Среди затопленных домов оказался и офис «Газпромбанка», сообщается, что у него затоплено хранилище (в «Газпромбанке» уточнили, что речь идет о хранилище документации). Кроме того, под водой оказались: проезжая часть в районе перекрестка Аллеи Смелых и улицы Полтавской, тротуары в районе дома № 51 на улице Дзержинского, перекресток Советского проспекта и улицы Ломоносова, набережная Ветеранов, район дома № 33-35 на улице Пролетарской (тут засорена ливневка) и подвалы дома № 16-46 на Артиллерийской. Кроме того, подтоплениям подвергся дом № 2 на улице Дарвина.

Уточняется, что ночью и утром в городе упало четыре дерева, которые повредили автомобили: на улице Чекистов (у дома № 28 и № 82), у дома № 48 на улице Фрунзе и у дома № 25 на улице Желябова.

Фото предоставлены очевидцами

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