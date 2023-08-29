Горвласти объясняют появление провала на Артиллерийской строительством улицы Лучинского (фото)

В Калининграде на улице Артиллерийской, напротив филиала Нахимовского военно-морского училища, на проезжей части образовался провал. Поздним вечером 28 августа в нем оказался грузовой микроавтобус.
В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что раскопки связаны со строительством улицы Генерала Лучинского.
«Сейчас делают примыкание к Артиллерийской, там стоят и знаки и ограждения», — уточнили в мэрии города.Отметим, что в течение года в Калининграде это уже третий случай, когда автомобиль оказывается в дорожном провале. 7 июня похожее ДТП произошло на улице Железнодорожной, а 22 декабря 2022 года автомобиль «Хёндэ» провалился в яму на перекрестке проспекта Мира и улицы Каменной.