Горвласти объясняют появление провала на Артиллерийской строительством улицы Лучинского (фото)

Горвласти объясняют появление провала на Артиллерийской строительством улицы Лучинского (фото)
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Артиллерийской, напротив филиала Нахимовского военно-морского училища, на проезжей части образовался провал. Поздним вечером 28 августа в нем оказался грузовой микроавтобус.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что раскопки связаны со строительством улицы Генерала Лучинского.

«Сейчас делают примыкание к Артиллерийской, там стоят и знаки и ограждения», — уточнили в мэрии города.

Отметим, что в течение года в Калининграде это уже третий случай, когда автомобиль оказывается в дорожном провале. 7 июня похожее ДТП произошло на улице Железнодорожной, а 22 декабря 2022 года автомобиль «Хёндэ» провалился в яму на перекрестке проспекта Мира и улицы Каменной.

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