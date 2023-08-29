Горвласти объясняют появление провала на Артиллерийской строительством улицы Лучинского (фото)

В Калининграде на улице Артиллерийской, напротив филиала Нахимовского военно-морского училища, на проезжей части образовался провал. Поздним вечером 28 августа в нем оказался грузовой микроавтобус.



В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что раскопки связаны со строительством улицы Генерала Лучинского.

«Сейчас делают примыкание к Артиллерийской, там стоят и знаки и ограждения», — уточнили в мэрии города.