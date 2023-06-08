В Калининграде автомобиль провалился в котлован строящегося дублера Двухъярусного моста (фото)

В Калининграде вечером в среду, 7 июня, произошло ДТП на улице Железнодорожной, рядом со строящимся дублером Двухъярусного моста. Судя по снимкам, опубликованным очевидцами в «Сообществе автомобилистов Калининградской области», автомобиль пробил строительное ограждение и свалился в котлован. Рядом с местом аварии лежит помятый велосипед.



По словам очевидцев, серьезные травмы получил велосипедист.

«Когда проезжала в первые минуты аварии, он лежал на земле без сознания, и люди вокруг стояли, скорую вызывали», — написала одна из свидетельниц ДТП.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.