Суд: калининградец много лет насиловал своих четверых детей и падчерицу, снимал все на видео

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В Калининграде в суд поступило уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей в отношении 43-летнего местного жителя. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, мужчина, на протяжении длительного времени (с 2009 по 2021 годы) совершал сексуальное насилие над падчерицей, которой на момент совершения первого преступления исполнилось шесть лет, а также над четырьмя собственными детьми.

«При этом он фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, а также делал записи о совершенных преступлениях в личном дневнике», — уточнили в облсуде.

О произошедшем стало известно после того, как детей изъяли из семьи из-за отсутствия должного за ними ухода (несовершеннолетние недоедали) и поместили в специализированный центр. «До этого времени дети боялись рассказать о произошедшем», — рассказали в ведомстве.

Следствием подсудимому инкриминируется совершение 96 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ, п «а» ч.3 ст.132 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ), а также 75 преступлений, связанных с изготовлением порнографических материалов (ч.1 ст.242.2 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ, п.п. «а, в» ч.2 ст.242.2 УК РФ). Дело передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

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