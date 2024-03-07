Суд отправил в колонию калининградца, 12 лет насиловавшего своих детей

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор 43-летнему калининградцу, обвиняемому в надругательстве над собственными детьми и падчерицей. Мужчину приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима, взысканию компенсации морального вреда и принудительному наблюдению у врача-психиатра, сообщают пресс-службы областного суда, регионального управления Следственного комитета и прокуратуры.



Судом установлено, что обвиняемый с 2009 по 2021 годы совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы, которой на момент совершения первого преступления исполнилось шесть лет, и четверых собственных детей. При этом он фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, а также делал записи о совершенных преступлениях в личном дневнике.

О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетние были изъяты из семьи в связи с отсутствием ухода за ними, необеспечением их питанием со стороны родителей и помещены в специализированный центр. До этого времени дети боялись рассказать о произошедшем.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Судом учтены смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. Во время пребывания в колонии мужчина должен будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра. Также в счет компенсации морального вреда с него взысканы по 1 500 000 рублей в пользу каждого из несовершеннолетних детей.

Приговор пока не вступил в законную силу.