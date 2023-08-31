В Калининградской области мужчина подозревается в похищении 16-летней девушки

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан по подозрению похищении несовершеннолетней девушки (п. «в, г, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, вечером 29 августа, подозреваемый, находясь у автобусной остановки одной из улиц поселка Комсомольск Гвардейского округа, с применением насилия затащил 16-летнюю потерпевшую в свою комнату, находящуюся в доме неподалеку, где незаконно удерживал несколько часов.

Затем, угрожая девушке ножом, посадил ее в автомобиль и увез в аэропорт, чтобы улететь вместе с ней в одну из среднеазиатских республик. «Потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери», — уточняют в СУ СКР.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в зале ожидания аэропорта. Девушка была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ближайшее время подозреваемого намерены допросить и предъявить ему обвинение. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виду заключения под стражу.