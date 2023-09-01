В Калининградском зоопарке из-за протекающей крыши закрыли террариум (фото)

В Калининградском зоопарке из-за протекающей крыши закрыли террариум (фото)
Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой
Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке из-за протекающей крыши для посетителей закрыли террариум. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила директор зоопарка Светлана Соколова в своем личном телеграм-канале.

«Вчера пришлось закрыть Террариум (построенный в начале ХХ века как образцово-показательный... курятник!) по причине сильных протечек крыши, — написала Соколова. — 3 года назад здание уже признавалось аварийным и было закрыто. В апреле 2021 года мы провели демонтаж аварийной башни, сделали временное перекрытие крыши. Вот, на 2 года с хвостиком хватило...»

По словам директора, проектирование реконструкции этого объекта уже ведется, и средства на восстановление зоопарк может получить в следующем году.

«А пока придётся ломать голову и решать новую проблему — как вернуть в строй объект до начала реконструкции», — добавила Соколова.

Напомним, что в 2017 году голландский архитектор Эрик ван Влиет разработал проект реконструкции террариума Калининградского зоопарка. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил готовность профинансировать реконструкцию за счёт областного бюджета при наличии проектно-сметной документации, но планам помешала пандемия и последовавшая за ней корректировка бюджета.

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